Гривня укрепилась сразу на 27 копеек – до 26,03 за доллар

В четверг, 17 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,97/26,03 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,85/27,91 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4010/0,4030 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,0728 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 104 сделки на сумму 49,74 миллиона долларов.