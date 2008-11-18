Сельхозсектор не смог поддержать рост ВВП - Foyil

Поддержка роста ВВП со стороны сельскохозяйственного сектора оказалась незначительной. Так прокомментировал УНИАН обнародованные данные Госкомстата по ВВП за октябрь аналитик Foyil Securities Владимир ГАБРИЕЛЯН.

«Мы ожидали, что основным двигателем роста ВВП в 2008 году станет сельское хозяйство, где добавленная стоимость в январе-октябре действительно увеличилась на 18,3% (рост на 2,6 п.п.)», - отметил аналитик. Однако, по его словам, наблюдавшееся на прошлой неделе снижение цен на зерновые сформировалось в тенденцию. «Как мы ожидали, Аграрный фонд Украины предоставлял поддержку сельхозпроизводителям лишь до ноября, поэтому теперь до конца года мы вряд ли сможем наблюдать высокие цены на зерно, главным образом, из-за накопления крупных объемов этой продукции (урожай нынешнего года превысил 50 млн. тонн) и недостаточных финансовых ресурсов правительства для проведения интервенций на рынке», - отметил В.ГАБРИЕЛЯН.

Напомним, рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-октябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 5,8%, в октябре против сентября зафиксирован спад на 2,1%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-октябрь составил 799,996 млрд. грн., за октябрь - 85,101 млрд. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре составлял 132,9%.

Наибольший прирост валовой добавленной стоимости в январе-октябре 2008 года наблюдался в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве - на 18,3%, транспорте и связи - 10,4%, в торговле - 6,3%.

Наибольший спад в 12,7% был зафиксирован в строительстве.