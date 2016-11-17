В "Артем-Банк" ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в неплатежеспособный "Артем-Банк", сообщается на сайте фонда.

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Согласно сообщению, временная администрация введена на один месяц с 16 ноября 2016 до 15 декабря 2016 включительно, временным администратором банка назначен Илья Лунь.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 16 ноября признал неплатежеспособным небольшой "Артем-Банк".

В процессе очистки банковской системы Нацбанк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонду гарантирования вкладов физлиц. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 15 финучреждений.