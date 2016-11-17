Порошенко внес в Раду законопроект о ратификации Соглашения о ЗСТ с Канадой

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение и утверждение Верховной Радой Украины проект закона "О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой", определив статус документа как неотложный.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, реализация документа позволит украинским товаропроизводителям получить преимущества беспошлинного доступа к канадскому рынку.

"Документ откроет возможности для украинского бизнеса, как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства с целью повышения конкурентоспособности (украинских товаров - УНИАН) на новых рынках, а также создания новых рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

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Документ, как отмечается, вступит в силу через месяц после завершения всех юридических процедур обеими странами.

Как сообщил УНИАН, Украина и Канада подписали Соглашение о зоне свободной торговли 11 июля текущего года. Канада в рамках соглашения предоставит техническую помощь для модернизации украинской промышленности. Соглашение предусматривает асимметричную либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в чувствительных областях. Так, после вступления в силу соглашения канадская сторона сразу откроет до 98% рынка, в то время как Украина отменит тарифы для почти 80% товаров канадского экспорта с последующей отменой других тарифов в течение следующих 3, 5 и 7 лет. В дополнение, для определенных канадских товаров были установлены квоты, а некоторые товары были исключены из действия соглашения