Результаты всеукраинской проверки соцвыплат: открыли 19 уголовных дел на 14 миллионов

14:19, 17 ноября 2016
Финансы
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Нарушения были выявлены в 12 регионах страны, наибольшее количество уголовных дел – шесть дел на сумму 3,8 млн грн – было возбуждено в Полтавской области.

Фото УНИАН

Правоохранительные органы по результатам проводимой Министерством финансов верификации социальных выплат открыли 19 уголовных дел за нарушения при назначении выплат на общую сумму 14 млн грн.

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Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос УНИАН.

Как поясняется, Государственная аудиторская служба по рекомендациям Минфина провела 128 «контрольных мероприятий по вопросам законности назначения, начисления и выплаты всех видов социальной помощи, льгот, субсидий и других выплат, которые осуществляются за счет средств государственного и местных бюджетов за 2014-2016 года».

Аудиторская служба по итогам проверки направила материалы проверок Службе безопасности Украины, прокуратуре и Национальной полиции, которые открыли уголовные дела по статьям 190 ч. 1 «Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)», 367 ч. 1 «Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам, или интересам отдельных юридических лиц» и другим.

Нарушения были выявлены в 12 регионах страны, наибольшее количество уголовных дел – шесть дел на сумму 3,8 млн грн – было возбуждено в Полтавской области.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 марта 2016 года стартовала первая за годы независимости комплексная системная проверка (верификация) получателей социальных выплат. Верификация не означает отмену соцвыплат, а проводится для выявления мошенников и тех, кто не имеет права на получение соцпомощи.

По состоянию на 31 мая текущего года Минфин получил из разных источников информацию по 22,1 млн получателей пенсий, субсидий и других соцвыплат. Это 88,4% от общего числа получателей выплат. К концу июля Минфин провел частичную верификацию данных 17,3 млн человек.

Согласно отдельному распоряжению министра финансов, Государственная аудиторская служба проверила 7% рекомендаций Минфина и подтвердила нарушения по 25% из них. Проверка осуществлялась в 64 территориальных отделениях социальной защиты населения, общая сумма средств, которые необходимо вернуть в бюджет составляет 50 млн грн по всем видам социальных выплат.

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