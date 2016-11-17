Результаты всеукраинской проверки соцвыплат: открыли 19 уголовных дел на 14 миллионов

Правоохранительные органы по результатам проводимой Министерством финансов верификации социальных выплат открыли 19 уголовных дел за нарушения при назначении выплат на общую сумму 14 млн грн.

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Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос УНИАН.

Как поясняется, Государственная аудиторская служба по рекомендациям Минфина провела 128 «контрольных мероприятий по вопросам законности назначения, начисления и выплаты всех видов социальной помощи, льгот, субсидий и других выплат, которые осуществляются за счет средств государственного и местных бюджетов за 2014-2016 года».

Аудиторская служба по итогам проверки направила материалы проверок Службе безопасности Украины, прокуратуре и Национальной полиции, которые открыли уголовные дела по статьям 190 ч. 1 «Завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество)», 367 ч. 1 «Служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам, или интересам отдельных юридических лиц» и другим.

Нарушения были выявлены в 12 регионах страны, наибольшее количество уголовных дел – шесть дел на сумму 3,8 млн грн – было возбуждено в Полтавской области.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 марта 2016 года стартовала первая за годы независимости комплексная системная проверка (верификация) получателей социальных выплат. Верификация не означает отмену соцвыплат, а проводится для выявления мошенников и тех, кто не имеет права на получение соцпомощи.

По состоянию на 31 мая текущего года Минфин получил из разных источников информацию по 22,1 млн получателей пенсий, субсидий и других соцвыплат. Это 88,4% от общего числа получателей выплат. К концу июля Минфин провел частичную верификацию данных 17,3 млн человек.

Согласно отдельному распоряжению министра финансов, Государственная аудиторская служба проверила 7% рекомендаций Минфина и подтвердила нарушения по 25% из них. Проверка осуществлялась в 64 территориальных отделениях социальной защиты населения, общая сумма средств, которые необходимо вернуть в бюджет составляет 50 млн грн по всем видам социальных выплат.