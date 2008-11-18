Нацбанк впервые проведет валютный аукцион
Минимальная сумма заявки - 100 тыс. долл.
Национальный банк Украины 19 ноября впервые проведет валютную интервенцию на межбанковском валютном рынке по продаже долларов США за гривни путем проведения валютного аукциона согласно заявкам коммерческих банков. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка № 13-117/5296-16095.
НБУ сообщает, что заявки формируются на основе неудовлетворенного на прямом межбанке объема заявок клиентов и потребностей банка без указания цели покупки валюты и с указанием только названия уполномоченного банка.
При этом курс иностранной валюты к гривне указывается в заявке с точностью до двух знаков после запятой в пределах 5,8854 грн/долл. (официальный курс на 19 ноября т.г.) +/- 2%. То есть заявки на покупку валюты должны быть в пределах 5,77 – 6,0 гривен за 1 доллар США.
Минимальная сумма заявки - 100 тыс. долл., при этом банки могут подавать несколько заявок, если в них указаны разные курсы. Заявки должны быть поданы до 14.00, а их результаты будут сообщены до 17.00 по киевскому времени.
"На аукционе заявки будут удовлетворяться соответственно снижению предложенного в них курса, начиная с самого высокого, и далее последовательно до самого низкого до полного использования объема валютной интервенции", - отмечается в телеграмме Нацбанка без указания объема интервенций.