В Украину поступило 8,5 млрд. долл. инвестиций, выведено – 659,4 млн. долл.

В январе-сентябре 2008 года в экономику Украины иностранными инвесторами направлено 8 млрд. 524,3 млн. долл. прямых инвестиций. В то же время нерезидентами изъят капитал на сумму 659,4 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению, 83,2% (7 млрд. 093,7 млн. долл.) поступивших в Украину иностранных инвестиций приходятся на инвестиции из стран ЕС, из стран СНГ - 8,4% (711,8 млн. долл.), из других стран мира - 8,4% (718,8 млн. долл.).

В целом прирост совокупного объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь, курсовой разницы и т. п., за январь-сентябрь 2008 года составил 8 млрд. 079,4 млн. долл., что на 54,2% больше прироста за соответствующий период предыдущего года.

По данным Госкомстата, больше всего в январе-сентябре 2008 года выросли объемы капиталовложений из Кипра - на 2 млрд. 587,6 млн. долл., Германии - на 908,6 млн. долл., Нидерландов - на 744,9 млн. долл., Италии - на 737,4 млн. долл., Российской Федерации - на 635,0 млн. долл. и Австрии - на 497,5 млн. долл. Продолжают наращивать свой капитал инвесторы из Великобритании (прирост капитала составил 353,7 млн. долл.), Греции (306,7 млн. долл.), Швеции (273,6 млн. долл.), Франции (221,3 млн. долл.), Виргинских островов, Британских (182,5 млн. долл.) и Венгрии (121,3 млн. долл.).

Также сообщается, что значительный прирост иностранного капитала в отчетном периоде наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность, - на 2 млрд. 473,6 млн. долл., операции с недвижимостью, аренду, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям - на 1 млрд. 179,3 млн. долл., торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий, предметов личного пользования - на 795,4 млн. долл., строительство - на 495,2 млн. долл., а также на предприятиях промышленности - на 995,3 млн. долл., в т.ч. перерабатывающей - на 823,0 млн. долл. Среди отраслей перерабатывающей промышленности больше всего выросли объемы прямых иностранных инвестиций в производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (на 187,6 млн. долл.), машиностроение (на 151,3 млн. долл.), химическую и нефтехимическую промышленность (на 126,4 млн. долл.), в металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (на 118,1 млн. долл.). На предприятиях сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства капитал вырос на 339,7 млн. долл., по предоставлению коммунальных и индивидуальных услуг, деятельности в сфере культуры и спорта - на 207,0 млн. долл.