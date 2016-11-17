Фонд гарантирования получил почти 6 миллиардов от ликвидируемых банков

На счета ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц банков в январе-октябре этого года поступило 5,930 миллиарда гривень, говорится в сообщении фонда.

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Согласно сообщению, 3,450 миллиарда гривень были получены от погашения кредитов заемщиками, от продажи активов – 2,399 миллиарда гривень, поступления от арендной платы – 80,4 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, задолженность неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины по полученным ранее кредитам рефинансирования в октябре сократилась на 560 миллиона гривень, или на 1,1%, - до 52,44 миллиарда гривень.