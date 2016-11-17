НБУ: закон о выплатах вкладчикам банка "Михайловский" не угрожает курсу гривни

Дополнительные выплаты обманутым вкладчикам банка «Михайловский» в размере 1,5 млрд грн, организация которых оговаривается специальным законом, принятым Верховной Радой и подписанным президентом Украины, не несут значительных рисков для валютного рынка Украины, сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

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«Я не думаю, что это большие риски. В любом случае мы имеем сезонный спрос на валюту. В конце года мы увидим немного другую картину, потому что население, как правило, сдает валюту, чтобы купить подарки и подготовиться к Новому году», - сказал Чурий.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада приняла за основу и в целом поданный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о защите пострадавших в результате аферы в банке «Михайловский». Представляя законопроект, представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов отмечал, что в результате преступной схемы в банке «Михайловский» пострадали 14 тысяч вкладчиков на общую сумму около 1,5 млрд грн.

Обманутые вкладчики не раз организовывали акции протеста с требованием вернуть деньги. Однако механизм возврата стал возможен только с принятием закона.

Вместе с тем, в экспертной среде принятый закон вызвал споры. По мнению финансистов, принятый закон возлагает дополнительную нагрузку на налогоплательщиков и усугубляет проблему финансовой неграмотности украинцев.