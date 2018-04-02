Кто оплатит авантюру вкладчиков банка "Михайловский"

Поздно вечером в пятницу, 11 ноября, пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила о намерении главы государства решить на законодательном уровне вопрос вкладчиков, пострадавших в результате аферы в банке «Михайловский». И уже в понедельник, 14 ноября, документ был обнародован на сайте Верховной Рады, а Фонд гарантирования вкладов физлиц провел публичную презентацию инициативы. Во вторник проект поддержала Верховная Рада, а в среду – подписали спикер парламента Андрей Парубий и затем президент. Скорее всего, публикация документа, после которой он вступит в силу, не затянется. Такого молниеносного принятия законов в нашей стране, где нормативные акты могут мариноваться во властных кабинетах годами, давно не было.

В чем суть документа и почему президент назвал его безотлагательным? Закон дает право на выплаты вкладчикам, которые приносили свои сбережения в ныне ликвидируемый банк «Михайловский», но по факту заключали договоры с финансовыми компаниями «Кредитно-инвестиционный центр» и «Инвестиционно-расчетный центр», в то время как банк в этих сделках выступал только посредником. В итоге банк получал комиссию и не светил вклады на балансе, а финансовые компании получали ресурсы, которые использовали по своему усмотрению. Вкладчики получали более высокий процент, чем по аналогичным вкладам в банках, но при этом не знали или не задумывались о том, что такие вклады не подлежат возмещению через Фонд гарантирования.

Накануне краха банка «Михайловский», 20 мая, глава его правления Игорь Дорошенко экстренно покинул должность, а сотрудники финучреждения, видимо, терзаемые угрызениями совести, массово перезаключали договоры с вкладчиками и разворачивали операции на балансе банка, увеличив нагрузку на Фонд гарантирования сразу на 1 млрд грн. Также незадолго до банкротства банк передал рабочие кредиты на общую сумму почти 1 млрд грн финансовым компаниям «Фагор» и «Плеяда». А ключевой акционер банка Виктор Полищук, владеющий также сетью магазинов бытовой техники «Эльдорадо» и торгово-офисным центром «Гулливер», якобы продал свою долю в банке. Все умыли руки.

Фонд гарантирования вкладов, который ранее признавал «схемные» сделки банка «Михайловский» ничтожными и не собирался выплачивать возмещение, выступил в поддержку принятого закона, рассчитывая на прекращение многомесячных акций протеста обманутых вкладчиков.

«Четырнадцать тысяч человек, общая сумма порядка 1,2 млрд грн. Для большинства из них похождения с принятием закона закончатся», - прокомментировал ситуацию заместитель директора – распорядителя ФГВ Андрей Оленчик. Он пояснил, что закон приравнивает вклады в финансовых компаниях к банковским депозитам, и пообещал, что выплаты начнутся в течение 20 рабочих дней после вступления документа в силу.

Позитивно оценил нововведение и Национальный банк. «Мы расцениваем этот закон как таковой, который позволит в будущем избежать злоупотреблений в сфере банковского и финансового рынка», - заявила в ходе брифинга заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, помимо выплат обманутым вкладчикам, отныне закон запрещает банкам осуществлять «непрозрачные посреднические услуги» и обязывает финучреждения раскрывать информацию клиентам «прозрачно и до конца». Кроме того, закон устанавливает полный запрет на привлечение вкладов граждан небанковскими финучреждениями.

Казалось бы, все верно: государство обязано заботиться о своих гражданах. Но механизм этой заботы несколько смущает.

За того парня

С правовой точки зрения, как отмечают юристы, инициатива украинских властей вполне логичная. «Принятый законопроект, прежде всего, направлен на решение сегодняшних проблем с обманутыми вкладчиками банка «Михайловский» и призван не допустить очередного «банковского майдана». Кроме того, он закрывает для банков аналогичную лазейку, что очень неплохо как для населения, так и для добропорядочных банков», - отметил в комментарии УНИАН управляющий партнёр юридическо-консалтинговой компании «Де-юре» Григорий Трипульский.

Юрист компании Safir Law&Finance Денис Ломанов пояснил, что принятый закон приравнивает средства, привлеченные от физического лица в качестве займа или вклада в небанковское финучреждение через банк как посредника, при этом речь идет исключительно о банках, которые на день вступления закона в силу являются неплатежеспособными. Кроме того, согласно закону, Фонд гарантирования вкладов сможет истребовать у небанковских финучреждений полученные ими средства и включить их в ликвидационную массу соответствующего банка.

«В аспекте кризисного состояния экономики и защиты интересов вкладчиков необходимо законодательно установить правила необходимости страхования займов финучреждениями, которые не являются банками, и предусмотреть механизм их обязательного участия в системе гарантирования вкладов физических лиц, приравняв такие займы к вкладам», - полагает Ломанов.

В то же время, подавляющее большинство экономистов назвали принятый закон, как минимум, несправедливым. В частности, глава комиссии по вопросам собственности Киевского городского совета Леонид Антоненко (в прошлом - директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ) напомнил, что финансовые компании не участвовали в системе гарантирования вкладов и ни копейки не вложили в этот «общий котел».

«Теперь все остальные граждане-налогоплательщики должны из своего кармана профинансировать Фонд гарантирования вкладов, который уже залез в карман налогоплательщиков на сумму порядка 60 млрд грн», - сказал он.

Антоненко подчеркнул, что вкладчики финансовых компаний получали более высокий процент по вкладам в качестве премии за риск, и принятие закона вынуждает людей, которые не рисковали и получали более низкие доходы по вкладам, платить за первых. Также он отметил, что пострадавшие вкладчики – финансово неграмотные, но закон не предполагает системного решения этой проблемы, а носит разовый характер и усугубляет ситуацию.

«Мы решили проблемы конкретных людей, потому что их много и потому что они организованные и смогли заставить всю остальную страну, остальных налогоплательщиков, заплатить», - резюмировал Антоненко.

Заместитель главы совета НБУ, почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов назвал реакцию украинских властей на проблему вкладчиков банка «Михайловский» быстрой, непонятной и несистемной.

«Власти показывают экспертам и бизнесу, что они не понимают, что делают, и не умеют коммуницировать свои действия в 21 веке. Это - проблема, потому что ожидания рынка относительно качества управления государством влияют на развитие экономики. С мошенниками нужно бороться с помощью правоохранительных органов, а не за счет налогоплательщиков», - заявил Милованов, отметив, что в дальнейшем Нацбанку придется либо ужесточать монетарную политику, либо смириться с более высокими показателями инфляции.

Финансовый аналитик Егор Перелыгин считает, что принятый закон представляет собой яркий пример политического популизма, подрывающего финансовую стабильность в стране.

«Данное решение не стимулирует развитие финансовой грамотности в Украине и перекладывает ответственность за алчность, жадность и глупость населения на бюджет и налогоплательщиков. В ситуации политической дестабилизации, социальной напряженности и правовых противоречий дополнительная нагрузка на бюджет ни к чему хорошему не приведет», - подчеркнул он, предрекая, что выплаты проблемным «вкладчикам» с большой вероятностью окажут давление на валютный рынок.

По его мнению, в целом подобный «нехороший» прецедент порождает огромное количество правовых и моральных вопросов. «Почему одни вкладчики могут претендовать на компенсацию, а другие нет? Изменение правил игры для получения политических очков никогда не приводило к долгосрочным положительным изменениям в мировой практике. Очень часто подобные действия становятся фундаментом для инфляции, финансовой дестабилизации и падения конкурентоспособности экономики», - добавил Перелыгин, поясняя, что в западном мире подобные ситуации разрешаются в судах либо через механизмы взыскания и ликвидации с участием правоохранительных органов.

Голый король

По оценкам НБУ, в результате банкротства за последние 3 года 80 банков свои сбережения потеряли 119 тысяч физлиц с вкладами «200+» на общую сумму более 59 млрд грн, еще 56 млрд грн потерял бизнес. Регулятор спешит успокоить, называя эти 115 млрд грн потерь «потенциальными», поскольку есть вероятность, что средства вернутся после продажи активов обанкротившихся банков.

В этом году Фонд гарантирования планирует выручить от управления банковскими активами 7,5 млрд грн. То есть, с подобной скоростью для возмещения потерь крупных вкладчиков и бизнеса может потребоваться лет 15. Нет никаких гарантий, что крупные вкладчики и бизнес располагают титаническим терпением и не выйдут с акциями протеста, подобно клиентам банка «Михайловский».

Допустим, скоро активизируются правоохранительные органы. По итогам трехлетней банковской чистки и банкротства свыше восьми десятков финучреждений они получили от Фонда гарантирования более 3 тысяч заявлений о неправомерных действиях в неплатежеспособных банках на общую сумму 262,3 млрд грн. Пока, по информации Фонда, по этим заявлениям не получено ни копейки. А тем временем «обиженные» акционеры банков-банкротов заваливают суды встречными исками против Фонда.

В деле банка «Михайловский» правоохранители весьма активны: экс-глава правления банка Игорь Дорошенко в СИЗО, а принадлежащий владельцу банка офисно-торговый комплекс «Гулливер» под арестом. Но даже если правоохранители доведут это дело до конца, для чего может понадобиться не один год, владелец банка едва ли сможет расплатиться с долгами в 23 млрд грн. Его состояния, которое, по данным СМИ, оценивается в 63 млн долл., явно не хватит. Король оказался голым. Такими же голыми могут оказаться акционеры других 80 банков.

Разумеется, о прямых дотациях из бюджета на выплаты вкладчикам банка «Михайловский» речь не идет. С этой целью Фонд гарантирования берет кредиты в НБУ и Минфине. Но отдавать эти кредиты, пусть косвенно, придется нам, налогоплательщикам. Это мы оплатим недостроенные дороги, недореформированную медицину и образование, низкие пенсии, налоговую нагрузку и растущую инфляцию. Бюджет - не резиновый, но нам не привыкать.

Ольга Гордиенко (УНИАН)