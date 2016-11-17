У Гонтаревой объяснили, почему гривня в обменниках дороже, чем на межбанке

Национальный банк Украины в настоящее время не может влиять на курс гривни на наличном валютном рынке, сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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«Мы никоим образом не можем влиять на наличный курс, там совсем другие факторы. На сегодня, как вы знаете, почти нет связи между межбанковским рынком и наличным. Вернее, есть связь только в одну сторону: банки могут покупать наличную валюту и потом продавать на межбанке, но практически не могут это делать в обратную сторону из-за ограничений Национального банка. Мы этот рынок не контролируем», – сказал Чурий.

Он отметил, что аналогичная ситуация была в прошлом году, когда часть производителей агропродукции пыталась перевести поступившую в Украину выручку от экспорта урожая в наличную валюту, в то время как весной или летом они, наоборот, продавали наличную валюту, создавая дополнительное предложение.

Ранее Чурий сообщил, что предстоящие дополнительные выплаты вкладчикам банка «Михайловский» в сумме 1,2 млрд грн не окажут существенного давления на валютный рынок.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,97/26,03 грн/долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,0728 грн/долл.