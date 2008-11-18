Борьба с инфляцией не должна быть приоритетом госполитики - эксперт

Из приоритетов государственной политики должна быть исключена борьба с инфляцией и дефицитом торгового баланса - эксперт

Из числа главных приоритетов государственной экономической политики должна быть исключена борьба с инфляцией (в силу падения мировых цен) и дефицитом торгового баланса (из-за неизбежности девальвации нацвалюты).

Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе для Украины на 2009 год Института изучения России и журнала «Эксперт», переданном УНИАН.

«Эти приоритеты были актуальны ещё весной этого года. Напротив, основными задачами должны стать стимулирование деловой активности и создание новых рабочих мест, в том числе за счёт средств государственного бюджета. Пройти кризисный период с бездефицитным бюджетом не удастся», - говорится в прогнозе.

Прогноз содержит два сценария развития событий: базовый и пессимистический. Эксперты отмечают, что при обоих сценариях становится очевидным, что приоритетом для государства должна стать контрциклическая политика, направленная на стимулирование экономического роста за счёт внутренних факторов.

Базовый прогноз предполагает стабилизацию мировых цен на ресурсы в 2009 году (среднегодовая цена нефти Urals в 65 долл. США за баррель) и умеренную девальвацию гривни по отношению к доллару США (среднегодовой обменный курс в 6,74 грн. за долл. США). Пессимистический прогноз основан на ожиданиях дальнейшего ухудшения мировой конъюнктуры (среднегодовая цена на нефть составит 40 долл. США за баррель, пропорционально снижаются цены на чёрные металлы и химическую продукцию). В таких условиях мы ожидаем резкой девальвации курса гривни (среднегодовой обменный курс в 8,50 грн за долл. США с достижением показателя в 10 грн. за долл. США во второй половине 2009 года).

Согласно базовому сценарию, в 2009 году реальный ВВП Украины вырастет на 2%. Ключевым двигателем экономического роста будет внутреннее потребление, которое увеличится на 5%. Рост реальных располагаемых доходов населения сильно замедлится, но будет оставаться достаточно высоким по мировым стандартам: они увеличатся на 6%. Уровень безработицы вырастет до 7,5% трудоспособного населения (по методологии Международной организации труда). Рост инвестиций составит 4%.

Замедление экономической активности будет способствовать ослабеванию инфляционного давления. В 2009 году индекс потребительских цен (ИПЦ) вырастет на 14,5%, индекс цен производителей (ИЦП) - на 13%.

По сравнению с нынешним годом резко замедлятся темпы роста внешней торговли: экспорт товаров и услуг в стоимостном выражении увеличится на 5%, импорт - на 8%. При этом дисбаланс внешнеэкономических операций будет усиливаться: дефицит счёта текущих операций платёжного баланса достигнет 10,3% ВВП.

Согласно пессимистическому сценарию, в 2009 году реальный ВВП Украины упадёт на 3%. Рецессия затронет все секторы экономики. Потребление сократится на 5,8%. Уровень безработицы резко вырастет: до 9-12%. Наиболее существенно среди составляющих ВВП сократятся инвестиции - на 15%.

Резкая девальвация гривни по отношению к доллару США вызовет ускорение потребительской инфляции по сравнению с базовым сценарием: ИПЦ вырастет на 18%. Однако экономический спад усилит дефляционное давление на цены производителей: ИЦП увеличится лишь на 9,5%.

Обвальная девальвация гривни станет причиной стремительного выправления внешнеэкономического дисбаланса. В 2009 году экспорт товаров и услуг сократится на 14,2%, а импорт — на 20,9%. Дефицит текущего счёта платежного баланса сократится до 2,7% ВВП.