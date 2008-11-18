Украинские банки вводят комиссию на продажу наличной валюты в среднем от 1 до 3% от объема проданной клиенту валюты.

Уже вторую неделю такую «надбавку» взимает "Укрсоцбанк". В конце прошлой недели аналогичную комиссию ввел "ПриватБанк". О планах введения такой платы заявили банк «Форум», "Райффайзен Банк Аваль", "Ощадбанк", ПУМБ, «Финансы и Кредит».

НБУ введению комиссии препятствовать не будет, равно как и не будет ограничивать ее размер.

«Сейчас этот вопрос обсуждается. Мы смотрим, какая комиссия нам нужна, для того чтобы люди могли спокойно купить валюту и при этом банк не терпел убытки», — сказал председатель правления банка «Форум» Ярослав КОЛЕСНИК.

«Да, мы планируем вводить комиссию. Но сначала нужно проанализировать динамику продаж за последние 7-10 дней. Если окажется, что операция убыточна, то будем проводить консультации с НБУ и добиваться введения комиссии», — поясняет в свою очередь председатель правления "Ощадбанка" Анатолий ГУЛЕЙ.

К их точке зрения присоединяется и председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" Владимир ЛАВРЕНЧУК: «Если НБУ не запрещает, то, безусловно, и мы будем думать над вопросом введения комиссионных».

В то же время руководители нескольких финучреждений — банка «Хрещатик», Дочернего банка "Сбербанка России", "Сведбанка" — заявили, что дополнительную плату за обмен валюты вводить не будут.

Введение комиссионных финансисты объясняют убыточностью операций купли-продажи валюты. Напомним, сейчас действует ограничение НБУ, согласно которому банки могут продавать наличную валюту по курсу не выше официального на 1,5%.

Как отмечают банкиры, заложенной регулятором маржи в 1,5% недостаточно даже для покрытия текущих расходов (на покупку наличной валюты, ее инкассацию, оплату труда кассиров и т.д.), в результате чего валютообменные операции стали убыточными. Наряду с этим с 9 декабря 2004 года действовал запрет НБУ на взимание комиссии с купли-продажи валюты. Поэтому комиссию будут взимать не с валютообменных операций — это будет плата за расчетно-кассовое обслуживание.

В связи с этим в Национальном банке изданию объяснили, что в таком случае финучреждения действуют согласно букве закона. «Если во внутренних документах банка предусмотрено, что за операции по расчетно-кассовому обслуживанию он может брать комиссию, то это не является нарушением. Это дело банка — брать комиссию или нет», — сказал первый замглавы НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

По его словам, банки сами будут решать, какой размер комиссии устанавливать. «Если в одном банке комиссия будет 1%, а в другом — 0,7%, то люди пойдут туда, где меньше комиссия. Так что банку самому не выгодно ставить слишком большую комиссию», — поясняет он.

По материалам газеты “Дело”