ВБ: Рост ВВП России в 2009 г. может составить 3%, инфляция - 12%

Рост ВВП России в 2009 году может составить 3%, в 2008 году - 6%. Такие данные приводятся в отчете Всемирного банка, сообщает "AK&M".

В июне 2008 года Всемирный банк прогнозировал, что в 2009 году рост ВВП России составит 6.5%, в 2008 году - 6.8%.

"В 2009 г достижение инфляции ниже 12% будет сложной задачей; это станет возможным при условии появления признаков ослабления глобального финансового кризиса 2009 г", - говорится в докладе. В целом Всемирный банк ожидает инфляцию в 2009 г на уровне 12-13,5%.

В наибольшей степени влияние кризиса проявится в следующем квартале текущего года - ожидается, что темпы роста экономики снизятся до 2%.

К концу года ожидается умеренный рост безработицы до 5.9% в результате сокращения занятости в строительстве, торговле, финансовом секторе, подчеркивается в отчете.

Средняя цена на нефть за 2008 г составит 101,5 долл за баррель и 74 долл за баррель – в 2009 г.