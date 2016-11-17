Минэкономразвития: уровень теневой экономики Украины снизился до 38% ВВП

Уровень теневой экономики Украины в первом полугодии текущего года снизился до 38% с 41%, зафиксированных по итогам первого квартала, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

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Детенизация, как отмечается, стала возможна благодаря укреплению макроэкономической стабильности, улучшению делового климата посредством дерегуляции и оптимизации работы государственного управления, постепенному восстановлению экономических связей и снижению единого соцвзноса.

«В то же время следует отметить, что детенизацию тормозят неразрешенные проблемы, связанные с сокращением кредитования корпоративного сектора, сохранение неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, а также транзитные ограничения со стороны Российской Федерации», - отмечают в Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, уровень теневой экономики в 2015 году составил 40% официального ВВП.

Ранее глава правительства Владимир Гройсман отмечал, что эффективная борьба с теневой экономикой позволит привлечь на благо граждан Украины не менее 1 трлн грн, которые на текущий момент обращаются в тени.