Украинским пенсионерам обещают рост "средних" пенсий до 2000 гривень

Средний размер пенсионной выплаты, согласно проекту бюджета Пенсионного фонда, в 2017 году вырастет на 270 грн, по сравнению с текущим годом, и составит 2001 грн.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила член Общественного совета при Пенсионном фонде Украины Марианна Онуфрик.

«Общий объем доходов (Пенсионного фонда – УНИАН) на 2017 год – 283,2 млрд грн, из которых 141,3 млрд грн - из государственного бюджета», - написала Онуфрик.

Как отметила Онуфрик, из 141,3 млрд грн, которые составит дотация Пенсионному фонду из госбюджета, 69,6 млрд грн будут направлены на пенсионные программы тем категориям граждан, которые имеют льготные пенсии, финансируемые центральным бюджетом.

«71,7 млрд грн – это, собственно, дефицит ПФУ. Для сравнения: в этом году дефицит – 82,3 млрд грн», - написала Онуфрик.

Она отметила, что эти расчеты уже включают повышение минимальной зарплаты до 3200 грн с 1 января 2017 года. В частности, просчитано, что в результате такого шага Пенсионный фонд дополнительно получит 14,8 млрд грн.

Также указывается, что фонд оплаты труда в Украине в 2017 году составит 666,9 млрд грн. Расходы на руководство и управление Пенсионным фондом – 3,1 млрд грн.

«Расчеты пока не окончательные, дальше дело за Минфином. Также важно подчеркнуть, что бюджет Пенсионного фонда рассчитан на действующей законодательной базе, то есть осовременивание пенсий не учтено», - отметила Онуфрик, добавив, что расчеты дополнительной потребности в средствах для проведения осовременивания пенсий еще не завершены.

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что Кабинет министров намерен провести перерасчет (осовременивание) пенсий, размер которых составляет от 1300 грн до 3000 грн. На это необходимо выделить дополнительно 8-10 млрд грн.

По словам Розенко, правительство намерено провести осовременивание пенсий за счет роста поступления от единого социального взноса в Пенсионный фонд на 7-10 млрд грн после повышения минимальной зарплаты в 2017 году вдвое – до 3200 грн.

До решения правительства о поднятии минимальной зарплаты, в Пенсионном фонде сообщали, что дотация из государственного бюджета фонду в 2017 году запланирована на уровне 156 млрд грн при общем бюджете фонда 285 млрд грн.