НБУ поддержит банки не сократившие кредитование экономики

Национальный банк Украины (НБУ) намерен поддержать банки, которые не сокращают кредитование реального сектора экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО сегодня в ходе первой ежегодной Международной конференции по развитию автомобильной индустрии Украины «Autoprom.ua-2008» в Киеве.

По его словам, создана рабочая группа, «и на ближайшее заседание правления НБУ будет внесено предложение о поддержке тех банков, которые не сокращают кредитование реального сектора».

Напомним, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 17 ноября издал указ "О дополнительных мерах по преодолению финансового кризиса в Украине", в котором предложил Нацбанку заняться целевым рефинансированием банков под кредитование долгосрочных инвестиционных проектов.

Этим указом глава государства обязал Кабмин выделить в 2009 году минимум 50 млрд грн в стабилизационный фонд, из которых 10 млрд грн – в I квартале. Для этого стабфонд кроме средств от приватизации и продажи госбумаг пополнится за счет платы за аренду госсобственности, дивидендов на акции государственных хозобществ, части прибыли госпредприятий. Уже до 31 декабря необходимо утвердить перечень проектов, на которые пойдут средства стабфонда.

Кроме прочего, Президент предложил Нацбанку "учредить целевое рефинансирование банков для кредитования сроком на пять лет инвестиционных проектов под учетную ставку Нацбанка" (сейчас она составляет 12%). Обеспечением рефинансирования должны стать пулы ипотечных кредитов. Деньги Нацбанка должны быть направлены на завершение строительства многоквартирных жилых домов, готовых минимум на 50%, на инфраструктурные проекты в сфере энергетики, транспорта, связи, а также связанные с проведением чемпионата Европы-2012 по футболу. НБУ в течение месяца должен обеспечить пролонгирование агропроизводителям, машиностроителям, металлургам и энергетикам кредитов, полученных в банках на инвестпроекты.