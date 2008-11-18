Минэкономики намерено контролировать цены ГМК и химпрома

Министерство экономики Украины инициирует введение декларирования цен для предприятий горно-металлургического комплекса, химической промышленности и производителей стройматериалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра экономики Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО, выступая на первой ежегодной Международной конференции по развитию автомобильной индустрии Украины «Autoprom.ua-2008».

«Мы хотим ввести инструмент регистрации цен. Сначала это будет в горно-металлургической и химической отраслях, а затем, скорее всего, и для производителей стройматериалов», - сказал он.

При этом он отметил, что данные предприятия должны заявить о своих затратах и рентабельности с соответствующим размещением цен на сайте Минэкономики.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономики предлагает ввести систему регулирования оптово-отпускных цен на горнорудную, угольную и металлургическую продукцию, устанавливать снабженческо-сбытовую надбавку и утвердить порядок декларирования изменения этих цен.

Эта норма содержится в проекте постановления правительства, вынесенного на обсуждение общественности.

Такой шаг, убеждены в Минэкономики, создаст условия для недопущения необоснованного роста цен на горнорудную, угольную и металлургическую продукцию на внутреннем рынке.