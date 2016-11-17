Нацбанк перечислил в госбюджет второй транш своей прибыли на 14 миллиардов

Национальный банк Украины перечислил в государственный бюджет второй транш своей прибыли за прошлый год в размере 14 млрд грн, сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

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Как свидетельствует информация о доходах государственного бюджета Украины по состоянию на 17 ноября, в ноябре регулятор перечислил в казну 14 млрд грн, в результате чего показатель перечисленной прибыли с начала года вырос до 24 млрд грн.

Первый транш прибыли за прошлый год в размере 10 млрд грн Нацбанк перечислил в бюджет в октябре. До конца года ожидается перечисление еще одного транша на 14 млрд грн в декабре.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил членами Совета НБУ, который формируется главой государства и Верховной Радой, Богдана Данилишина и Василия Фурмана.

Верховная Рада Украины 7 июля назначила новых членов Совета НБУ по парламентской квоте, в состав которого вошли заведующий кафедрой экономической теории Тернопольского национального экономического университета Виктор Козюк – сроком на 7 лет, экс-директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова – на 6 лет, член редакционного совета VoxUkraine Тимофей Милованов – на 5 лет, экс-замглавы НБУ Вера Рычаковская – на 4 года.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что с назначением совета НБУ Нацбанк перечислит в госбюджет 38 млрд грн прибыли за прошлый год.