Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2605.3438 (17 ноября – 2634.5680)

100 EUR – 2792.1470 (17 ноября – 2819.5147)

10 RUR – 4.0134 (17 ноября – 4.0817)

В четверг, 17 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,98/26,03 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7960/28,8460 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4000/0,4020 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0534 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 512 сделок на сумму 248,38 млн долл.