Минфин США выделил 33,6 млрд. долл. 21 банку

В рамках второго шага программы по поддержанию стабильности национальной банковской системы министерство финансов США выделит 33,6 млрд. долл. 21 банку, сообщает k2kapital.

Ранее 125 млрд. долл. было направлено на выкуп акций у девяти ведущих кредитных организаций США.

Самые крупные суммы от 3,5 млрд. до 6,6 млрд. долл. получат U.S. Bancorp, SunTrust Banks, Regions Financial Corp и Capital One Financial Corp.

Минфин заявил также, что последний срок для подачи заявок частными банками на получение помощи в рамках "плана Полсона" истекает 8-го декабря 2008 года. На получение средств могут рассчитывать только ссудно-сберегательные банки и банковские холдинговые компании.

Наполнение банков ликвидностью, по заверениям министра финансов США Генри Полсона, отныне будет осуществляться только через приобретение их акций, а не через выкуп проблемных активов.