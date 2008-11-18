ЧП на Центральном ж/д вокзале в Киеве не вызвало задержку поездов

"Прием и отправление поездов не прекращались, - уточнила УНИАН пресс-секретарь Юго-Западной железной дороги Марина Мазурак. - Пассажиров запускали через подземные и надземные переходы. Вокзал снова работает в обычном режиме." Как уже сообщалось, сегодня в Киеве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва центральной платформы были эвакуированы пассажиры и персонал Центрального железнодорожного вокзала.

По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, информация о взрыве поступила в 12.05. по телефону 02 в дежурную часть милиции. Через 10 минут милиция эвакуировала людей.

На месте работали следственно-оперативные, взрывотехнические и другие оперативные службы.

Также устанавливается таксофон, с которого поступила анонимная информация, и личность звонившего.