Секретариат Президента понизил прогноз роста ВВП в этом году до 4,5-4,8%

В Секретариате Президента Украины предполагают, что рост ВВП в 2008 году в Украине будет меньше ожидаемого и составит 4,5-4,8%, а инфляция увеличится до 21-22%, в 2009 году падение ВВП может достичь 2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак.

“Я думаю, что будет очень хорошим результатом, если Украина закончит этот год с ростом реального результата ВВП в размере 4,5-4,8%. На следующий год - более пессимистические прогнозы: к сожалению, мы будем иметь рецессию в виде от ноля до минус двух процентов... К сожалению, в этом году мы будем иметь инфляцию более 20%. Мой прогноз - 21-22%”, - сказал А.ШЛАПАК.

Также А.ШЛАПАК сообщил, что на сегодняшний день Секретариат Президента изучает и ведет расчет макропоказателей на 2009 год и окончательно этих цифр назвать пока не может.

Напомним, по данным Госкомстата, рост реального валового внутреннего продукта Украины в январе-октябре т.г. против аналогичного периода прошлого года составил 5,8%, в октябре против сентября зафиксирован спад на 2,1%.

Номинальный ВВП, по ориентировочной оценке, за январь-октябрь составил 799,996 млрд. грн., за октябрь - 85,101 млрд. грн. Индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре составлял 132,9%.

Стоит отметить, в июле Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2008 года с 5,5 до 6%, а также ухудшил прогноз инфляции с 17,2 до 21,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП – 5,5%.

В апреле 2008 года Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2008 году с 5,4% до 5,6%, а также ухудшил прогноз инфляции (декабрь к декабрю) с 10,6% до 17,1%.