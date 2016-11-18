В Нацбанке рассказали, от чего зависит решение МВФ о выделении Украине $1,3 миллиарда

Основным фактором для принятия Международным валютным фондом решения о предоставлении Украине очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. может быть своевременное принятие Верховной Радой государственного бюджета на 2017 год, считает заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

Читайте также Кредитование от МВФ зависит от проведения Украиной структурных реформ - Fitch

«Основным фактором для принятия позитивного решения Международным валютным фондом может быть принятие бюджета в этом году. Чем раньше его примут, тем раньше будет назначена дата заседания Совета МВФ и тем раньше будет принято решение», - сказал Чурий в эфире Espreso.TV.

Он не стал комментировать, станет ли отсрочка пенсионной реформы в Украине препятствием для получения следующего транша, поясняя, что этот вопрос не относится к компетенции НБУ.

Ранее Чурий заявил, что миссия Международного валютного фонда завершает свою работу в Украине и в ближайшее время выпустит традиционное заявление по итогам дискуссий с украинскими властями.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.

До конца года Украина ожидает еще одного пересмотра программы реформ и выделения к декабрю четвертого кредитного транша объемом 1,3 млрд долл. В случае если такое решение будет принято, оно станет первым подобным решением в истории отношений Украины с МВФ. Ранее все программы сотрудничества завершались на получении нашей страной 2-3 траншей.

Для получения средств Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений, включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенной системы налогообложения для юридических лиц.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что весьма оптимистично оценивает совместную работу правительства и миссии МВФ, однако он не стал прогнозировать сроки выделения Киеву четвертого кредитного транша по программе EFF, поскольку «положительное решение Фонда о выделении нового транша зависит от выполнения Украиной плана сотрудничества».