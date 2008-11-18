ВБ и ЕБРР могут помочь Украине формировать Стабфонд - Шлапак

Всемирный банк (ВБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) могут принять участие в формировании Стабилизационного фонда.

Об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак.

Он отметил, что согласно законодательству, источниками формирования Стабфонда могут выступать как средства от приватизации и размещения ценных бумаг, так и средства внешнего финансирования.

«Уже сегодня ведутся переговоры со Всемирным банком, с Европейским банком реконструкции и развития, которых мы думаем пригласить для участия в формировании Стабилизационного фонда», - сообщил Шлапак.

В частности, по его словам, средства ВБ и ЕБРР могут быть использованы для устранения дефицита средств на финансирование проектов в рамках подготовки к Евро-2012. При этом он отметил, что такое участие возможно лишь при условии, что сторона, которая реализовывает проект, берет на себя не менее 25% финансирования.

«Моя позиция такова, что мы сегодня должны найти инструменты, когда бы могли пользоваться своими собственными ресурсами. Речь идет сейчас о ресурсах коммерческих банков и рефинансирование НБУ. Безусловно, это должно проводится при определенных условиях, в частности софинансирование самого инвестора, который готов взять, как минимум, 25% таких объектов, и при этих условиях мы можем вместе на протяжении года, а мы уже имеем такие договоренности, что если мы прогнозируем готовность взять на себя эту ношу, то тогда даже не на протяжении года, а за полгода появляются частные инвесторы или заходит ЕБРР и Всемирный банк», - сказал А.Шлапак.

31 октября Верховная Рада приняла закон о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса. 3 ноября документ подписал Президент Украины Виктор Ющенко.

Законом предусматривается за счет сверхплановых поступлений от приватизации государственного имущества в 2008 году и поступлений этих средств в полном объеме в 2009 году, а также целевого размещения государственных ценных бумаг создать Стабилизационный фонд, средства которого будут использоваться в порядке, установленном Кабинетом министров Украины по согласованию с комитетами ВР по вопросам финансов и банковской деятельности и по вопросам бюджета.