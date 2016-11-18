Кабмин рассчитывает завершить год с ростом экономики не менее 1% при инфляции 14,1%

Правительство рассчитывает завершить 2016 год с ростом экономики на уровне не менее 1% при инфляции 14,1%, сообщил в ходе выступления в парламенте первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

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«Если в 1-м квартале 2016 года рост ВВП был на уровне 0,1%, во втором -1,4%, в третьем - 1,8%. Рост происходит во всех сферах", - сказал Кубив.

Он подчеркнул, что такие темпы роста несколько ниже ожидаемых. «Но война на востоке и популисты внутри страны, коррупция не содействуют работе над реформами, которые должны отвечать главному критерию: улучшать благосостояние людей», - сказал вице-премьер.

Он также напомнил, что правительство закладывает на 2017 год рост экономики на уровне не менее 3%.

Кубив отметил, что реформы в стране должны быть системными. «Нам не нужен эффект маятника. Нам не нужен эффект, который не будет ощущать человек. Мы работаем на стабильный эффект роста», - сказал он.

Ранее Кубив отмечал, что инфляция в Украине по итогам 10 месяцев текущего года составила 9,4%, а рост промышленного производства за этот период составил 2%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, ВВП Украины в третьем квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, вторым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора, вырос на 0,4% после роста на 0,6% во втором квартале в аналогичном измерении.

В годовом выражении, по сравнению с третьим кварталом 2015 года, рост ВВП Украины в третьем квартале 2016 года ускорился до 1,8% после роста на 1,3% кварталом ранее.