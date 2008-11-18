За 10 месяцев налоговики выявили 226 «конвертационных» центров

В январе-октябре этого года налоговая милиция выявила в Украине 226 «конвертационных» центров, а также около 2 тыс. предприятий с признаками фиктивности.

Об этом заявил начальник Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Александр Мухин сегодня во время брифинга.

По его словам, на счетах предприятий, которые входили в состав выявленных «конвертационных» центров, заблокировано около 40 млн. грн., на такую же эквивалентную сумму изъято наличных средств в национальной и иностранной валюте.

По фактам фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и посягательства на кражу бюджетных средств возбуждено 520 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечено 141 лицо.

В текущем году налоговики выявили почти 20 тыс. налогоплательщиков, которые использовали «услуги» предприятий с признаками фиктивности.

Суммы невыплаченных налогов по делам, которые расследуют в налоговой милиции, составляют почти 2,8 млрд. грн., из которых возмещено в бюджет 822 млн. грн.