В Минфине уверяют, что в госбюджете-2017 достаточно средств для повышения "минималки" до 3200 гривень

В проекте государственного бюджета Украины на 2017 год, представленном Кабинетом министров в Верховную Раду ко второму чтению, будет достаточно средств для повышения минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тыс. грн, заявил заместитель министра финансов Украины Евгений Капинус в эфире «Громадського телебачення».

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По его словам, наибольшие изменения в обновленном проекте связаны именно с повышением минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн, а также Кабмин учел ряд предложений профильного парламентского комитета, включая выделение дополнительных ресурсов в сфере здравоохранения.

«28,5 млрд грн – это те средства, которые будут выделены дополнительно (в связи с повышением минимальной зарплаты – УНИАН). Но по факту эти средства будут полностью сбалансированы за счет роста ЕСВ (Единого социального взноса – УНИАН) и соответствующего снижения расходной части по компенсациям Пенсионному фонду за счет роста поступлений по налогу на доходы физических лиц», - пояснил Капинус.

По его словам, в результате повышения минимальной зарплаты ожидается оживление потребительских настроения украинцев.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 ноября подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению.

Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту, расходы - 790,4 млрд грн, что также на 15,1 млрд грн больше. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн, предельный объем госдолга – также на прежнем уровне в 2,296 трлн грн.

Документ предполагает повышение с 1 января минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тыс. грн. На эти цели предусмотрены дополнительные расходы в объеме около 28,3 млрд грн, что позволит обеспечить выплату повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы.

Дополнительные доходы правительство ожидает получить за счет повышения отчислений прибыли Национального банка Украины на 4 млрд грн, дивидендов – на 1,6 млрд грн и роста налоговых поступлений в результате повышения зарплаты - на 9,4 млрд грн по госбюджету и на 10,9 млрд грн – по местным бюджетам.