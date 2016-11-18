Кабмин назначил Нефедова первым заместителем главы Минэкономразвития

Кабинет министров Украины назначил заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова первым заместителем министра. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Правительство назначило Максима Нефедова первым заместителем министра экономразвития. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу», - сообщил Столярчук.

Позднее в Минэкономразвития сообщили, что на новой должности Нефедов будет заниматься вопросами реформы госпредприятий, развитием аукционов ProZorro. В то же время, в министерстве отметили, что увольнение Ковалив связано с ее переходом на новую работу.

«Нефедов имеет большой опыт в инвестиционной сфере и корпоративных финансах. В числе его достижений на должности заместителя министра - успешная реализация пилотного проекта государственных закупок ProZorro, который стал обязательным и позволил сэкономить порядка 6,5 млрд грн бюджетных средств.

Ранее Юлия Ковалив, назначенная весной 2015 года на должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины, сообщила, что покидает министерство и намерена возглавить Офис Национального инвестиционного совета при президенте Украины.