ПриватБанк начал продажу "новогодних" билетов

Сегодня в отделениях ПриватБанка, терминалах самообслуживания, Приват24 и на сайте bilet.pb.ua еще можно купить билеты на период праздников и каникул, но количество свободных мест на популярных туристических направлениях уменьшается с каждым днем.

«Сегодня у наших клиентов есть возможность удачно спланировать свое праздничное путешествие, купив за пару кликов билет на поезд через свой смартфон, компьютер или ближайший терминал самообслуживания, – говорит руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Михаил Рогальский. – Все имеющиеся билеты на поезда доступны в свободной продаже, но сегодня нужно поторопиться, чтобы успеть приобрести билеты до праздников».

Продажа билетов на «новогодние» направления стартовала во всех отделениях, терминалах самообслуживания банка, а также на специальном сайте bilet.pb.ua и Приват24. Продажа билетов открывается за 45 суток до даты отправления поезда, электронный билет с QR-кодом дает право проезда в поезде без обмена на «бумажный» билет. Кроме железнодорожных билетов, ПриватБанк дает возможность быстро и удобно купить билеты на автобус и самолет в любом направлении по Украине и за рубеж.