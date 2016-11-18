Всему виной "серая экономика": в Нацбанке назвали причины дорогого доллара в обменниках

Курс гривни по отношению к иностранным валютам на наличном валютном рынке зачастую зависит от спроса так называемой серой экономики, заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в эфире Espreso.TV.

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По его словам, на сегодня повышенный спрос на наличном валютном рынке сформировали в основном мелкие и средние предприятия, работающие в агросекторе, которые, как правило, осенью-зимой скупают валюту за счет выручки от продажи урожая за наличку, а весной и летом, когда идет посевная компания, продают наличный доллар, таким образом снижая его стоимость.

«Мы видим эту тенденцию несколько лет подряд. К сожалению, это вопрос не к Национальному банку, а к правоохранительным органам и налоговой, - отметил Чурий. - На сегодня Национальный банк напрямую не влияет на курс гривни, потому что курс гривни – это по сути цена денег, которая колеблется в зависимости от спроса и предложения, как и на любой другой товар».

Он пояснил, что для сглаживания колебаний курса регулятор использует валютные интервенции, как это было на валютном аукционе 16 ноября, в ходе которого регулятор продал банкам 33,6 млн долл. «Причины этих колебаний были политическими. Мы не видели никаких экономических оснований для такого роста курса доллара, потому мы решили сгладить колебания, и, как мы видим, курс несколько стабилизировался», - сказал Чурий.

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С другой стороны, как отметил представитель НБУ, интервенции используются для пополнения международных резервов, что крайне важно для стабильности финансовой системы. «Чем больше наши золотовалютные резервы, тем больше стабильность всей финансовой системы. Почему так? Кредиты, которые мы получаем от Международного валютного фонда, нужно отдавать. В то же время, покупая валюту, мы фактически покупаем ее навсегда и можем свободно ее использовать для проведения интервенций в нестабильных ситуациях», - резюмировал Чурий.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 17 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,98/26,03 грн/долл. Средневзвешенный курс на межбанке, по данным НБУ, к этому часу установился на уровне 26,0534 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.