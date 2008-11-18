Меры Кабмина по химпрому окажут положительный эффект - эксперт

Меры правительства по поддержке химической промышленности будут иметь положительный эффект для отрасли. Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН аналитик «Альфа-банка» Денис Шаврук.

По его словам, в условиях падения цен на карбамид и аммиак на внешнем рынке многие наименее эффективные производители минудобрений (с высоким уровнем потребления природного газа на тонну продукции), которые получают значительную долю выручки от продажи удобрений на внутреннем рынке, столкнулись с необходимостью остановки производства в связи с отрицательной рентабельностью.

Аналитик подчеркнул, что меры правительства по стимулированию внутреннего спроса путем госзакупок отечественных удобрений, финансирования аграрного фонда, а также квотирования и лицензирования импорта направлены, в первую очередь, на поддержку таких производителей.

Как отметил Д.Шаврук, более крупные и значительно более эффективные экспортеры («Стирол», Одесский припортовый завод) работают на грани нулевой рентабельности и на их поддержку направлены меры по упрощению процедур по возмещению НДС и обязательной продаже валютной выручки для более эффективного пополнения оборотных средств. По его словам, краткосрочную поддержку сектору способны оказать также снижение целевой надбавки на природный газ до конца года и замораживание стоимости электроэнергии и железнодорожных перевозок.

По мнению аналитика, при затяжном кризисе на рынке азотных удобрений могут потребоваться более радикальные меры в отношении наименее эффективных производителей, вплоть до их национализации и субсидирования либо полной остановки. В то же время, добавил он, слабый запас прочности отрасли производства удобрений в Украине обусловлен именно низкой эффективностью производства (за исключением «Стирола», ОПЗ и черкасского «Азота»), и меры правительства по внесению изменений в налоговое законодательство, стимулирующих инвестиции в основные фонды, здесь явно запоздали.