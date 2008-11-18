Украина может привлечь ПСЗ-3 в объеме 500 млн. долл - Шлапак

На этой неделе пройдут переговоры о возможном привлечении Украиной Программного системного займа-3 на сумму 500 млн. долл. Об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак.

«Со Всемирным банком мы проведем консультации уже на этой неделе. Цель этих консультаций обговорить возможный Программный системный займ III для бюджета развития на 500 млн. долл.», - сказал А.Шлапак.

В 2001 г. был осуществлен первый этап проекта “Программный системный займ”, по которому Украина получила 250 млн. долл. США.

ПСЗ-2 предусматривает выделение средств двумя траншами (первый транш - 75 млн. долл. и второй - 175 млн. долл.).