Гривня возвращает утраченные позиции: на межбанке 25,90 за доллар

В пятницу, 18 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,86/25,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась к доллару США на 12 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,4167/27,4591 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3969/0,3978 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,9359 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 92 сделки на сумму 36,08 млн долл.