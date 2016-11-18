Гройсман: Я бы хотел, чтобы Украина могла позволить себе обойтись без внешней финпомощи

Украина может обойтись без внешней финансовой помощи, но лишь в случае ускоренного экономического роста, достижение которого, вместе с тем, остается весьма реальным для нашей страны.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, от чего зависит решение МВФ о выделении Украине $1,3 миллиарда

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире «Радио Свобода».

«Я бы хотел, чтобы Украина могла позволить себе обойтись без внешней финансовой помощи. Но для этого нам нужен ускоренный экономический рост. А для этого нужно решить много задач. Это и дерегуляция, и приватизация, и смена менеджмента госкомпаний, и инвестиции. Нам надо найти возможности, чтобы создать реальные условия кредитования реального сектора - об этом я говорю с Нацбанком. Нам надо возрождать промышленность», - сказал Гройсман.

Как сообщил УНИАН, в 2017 году Украина рассчитывает получить только по линии ключевого кредитора страны Международного валютного фонда порядка 5,4 млрд долл. в рамках кредитования украинской экономики по четырехлетней программе EFF.

Также финансирование может прийти по линии Европейского Союза - в рамках программы макрофинансовой помощи с объемом финансирования 1,8 млрд евро. Вместе с тем, объем прямых инвестиций, который правительство рассчитывает привлечь в 2017 году, составляет порядка 3-5 млрд долл.

Рост экономики в 2017 году правительство прогнозирует на уровне 3%. Прогнозы ключевых кредиторов и международных рейтинговых агентств несколько ниже - 2-2,5%.