Рост ВВП до конца года может оказаться нулевым – эксперт

Темпы роста ВВП Украины до конца 2008 года могут снизиться вплоть до 0%, а падение реального ВВП в первом полугодии 2009 года, вероятно, составит 5-7%.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН экономист отдела инвестиционного консалтинга ИК «Юпрас Капитал» Алексей Тарасенко.

По его словам, промышленное производство в стране продолжит снижение и в дальнейшем. Кроме того, добавил А.Тарасенко, падение реальных доходов населения негативно скажется на торговле. «Строительство также не имеет перспектив восстановить утраченные позиции в ближайшем будущем, а достижения сельского хозяйства останутся единственным светлым пятном на довольно безрадостном фоне», – считает экономист.

А.Тарасенко напомнил, что в октябре т.г. произошло падение реального ВВП Украины по сравнению с сентябрем на 2,1%, что связано с ухудшением конъюнктуры мировых рынков и глобальным финансовым кризисом. Треть украинского ВВП обеспечивает промышленность, отметил он. При этом падение промышленного производства в октябре составило около 20% по сравнению соответствующим периодом прошлого года, подчеркнул экономист.

По прогнозам эксперта, спад промпроизводства продлится до середины следующего года, и первыми от шока оправятся предприятия-экспортеры. Он считает, что наиболее длительным окажется падение производства в отраслях, ориентированных на внутренний рынок.

Как отметил экономист, торговля сейчас ощутила на себе сокращение платежеспособного спроса населения в связи с ухудшением доступа к кредитам. В ближайшие месяцы этот фактор будет отчасти компенсироваться попытками населения избавиться от гривни, покупательная способность которой может снизиться в 2009 году, считает А.Тарасенко. Однако в дальнейшем ажиотажный спрос спадет, и ВВП, созданный в торговле, будет уменьшаться в связи со снижением реальных доходов населения, прогнозирует он.

По мнению А.Тарасенко, падение добавленной стоимости в строительстве продолжится до конца первого полугодия 2009 года на фоне снижения спроса, падения цен и увеличения количества предложений на рынке за счет реализации недвижимости, выступавшей предметом залога при ипотечном кредитовании.