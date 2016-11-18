Правительство обещает монетизировать льготы ветеранам

Правительство разрабатывает законопроект о монетизации льгот ветеранам войны и антитеррористической операции, сообщила пресс-служба Ми нистерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"Другого выхода нет. Не должно быть унижения, с одной стороны, ветерана войны, участника АТО. А с другой стороны - не должен предприниматель быть загнанным в такую ситуацию, когда государство установило льготу и забыла за это заплатить. Средства надо платить самому ветерану. Мы даем ему денежную компенсацию за льготы, а он по своему усмотрению ее использует", - цитирует Реву пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, в правительстве идет подготовка соответствующего законопроекта, разработка которого заложена в операционный план работы правительства на четвертый квартал 2016 года.

Министр отметил, что наиболее показательной является проблема льготного проезда ветеранов в общественном транспорте. Согласно нормативным актам, перевозчики должны получать компенсацию за то, что бесплатно перевозят ветеранов. Однако очень часто в бюджет не закладываются соответствующие затраты, и никто не компенсирует затраты перевозчиков.

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С другой стороны, эксперты часто отмечают, что отсутствие налаженной системы контроля количества перевезенных пассажиров не позволяет определить, какие затраты на льготный проезд несут перевозчики. Это может привести к злоупотреблениям и неэффективному использованию бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, министр социальной политики Андрей Рева летом текущего года заявлял, что соответствующий законопроект о монетизации льгот уже разработан его министерством и до конца года будет представлен в парламенте, после того как его одобрят на заседании Кабмина.

Как пояснял Рева, в Украине с советских времен осталось множество льгот для самых разных слоев населения. Однако воспользоваться ими в равной степени могут не все. Например, льготный проезд в городском транспорте не имеет особого значения для жителей сел, которые такое право используют крайне редко, хоть и имеют его наравне с городскими жителями.

Поэтому министр считает справедливым вместо льгот предоставить людям одинаковые суммы денег, а на что их потратить, граждане решат сами.