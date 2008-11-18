700 млрд. долл. не спасут США от кризиса – министр финансов

Антикризисный пакет объемом 700 миллиардов долларов не является "панацеей"для решения всех экономических проблем США, заявил во вторник министр финансов страны Генри Полсон. Как сообщают РИА «Новости», руководитель Минфина и глава Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке представили в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса США отчет о ходе реализации плана по выходу из финансового кризиса. "Кризис в финансовой системе уже распространился на нашу экономику и навредил ей. Потребуется время, чтобы начать кредитование и оздоровить нашу финансовую систему, что необходимо для восстановления экономики", - сказал Полсон, которого цитирует агентство Франс Пресс. Ранее Минфин США объявил, что администрация решила оказаться от первоначального плана по выкупу проблемных активов и намерена сосредоточиться на вливании финансовых средств в банки, чтобы повысить ликвидность и тем самым стимулировать выдачу кредитов населению. По мнению Полсона, это более быстрый и эффективный метод стабилизации национальной финансовой системы. Выкуп проблемных активов потребовал бы от государства огромных затрат, а ухудшившиеся финансово-экономические условия сделали очевидным, что изначально заложенных на эти цели 350 миллиардов долларов было бы недостаточно, отметил глава Минфина. Важно, отметил министр, чтобы администрация внимательно следила за изменением экономической ситуации и адаптировала к ним стратегию использования компенсационного пакета. "Если мы чему и научились за этот год, так это тому, что финансовый кризис непредсказуем и ему трудно противостоять", - признался Полсон. Мнение руководителя Минфина разделяет глава ФРС Бен Бернанке. Он считает, что способность министерства использовать компенсационный пакет для повышения ликвидности и других шагов по стабилизации финансовой системы, включая шаги по предупреждению краха крупных финансовых институтов, "будут иметь решающее значение для восстановления доверия к кредитным рынкам и их нормального функционирования".