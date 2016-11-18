В РФ падение зарплат происходит на фоне самого масштабного с 1998 года кризиса, обвала рубля, а также снижения реальных доходов населения на протяжении двух последних лет, передает ПРАЙМ.

По данным экспертов Высшей школы экономики, средняя зарплата в РФ с 2011 года снизилась почти на 30% — до 558 долларов. В долларовом выражении это вдвое ниже ряда бывших социалистических стран Центральной и Восточной Европы. Так, средняя зарплата в Чехии – более 1200 долларов, в Венгрии – 1031 доллар, в Польше - 1037 долларов. В Китае на конец 2015 года средняя зарплата равнялась 740 долларам в месяц по тогдашнему курсу.

Таким образом, зарплаты россиян впервые с царских времен в долларовом выражении стали ниже китайских, свидетельствуют данные исследования "Ренессанс Капитала".

Читайте такжеНегативные ожидания россиян усиливаются: люди запасаются продуктамиЭто стало причиной повышенного внимания иностранных компаний к российской экономике, отмечают эксперты. Такие компании, как южнокорейская Samsung Electronics Co. и американская Mars Inc. уже присутствуют на российском рынке. Они расширяют производство и начинают экспортировать сделанные в РФ товары.

Крупные российские и зарубежные ритейлеры наращивают заказы товаров под своим брендом у российских производителей либо строят собственные производства. Российских поставщиков ищут такие компании, как Modis, Zara, Sela и "Глория Джинс". Компания IKEA также стала экспортировать из РФ в Китай и скандинавские страны обивочные материалы и металлические кровати.

Эксперты полагают, что с учетом низкой стоимости товаров, ресурсов и труда у России есть все шансы стать видным региональным игроком на промышленном рынке. Даже то, что РФ ближе к Европе, чем Китай, играет в пользу России – транспортные издержки компаний становятся меньше.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году в связи с аннексией Крыма и событиями на востоке Украины США и Евросоюз ввели против России три пакета экономических санкций, которые включают в себя ограничение доступа крупнейших российских компаний и банков к западным рынкам капитала. Также был введен запрет на сотрудничество с Россией в различных сферах деятельности.