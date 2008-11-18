Медведев: где дно мирового кризиса – пока непонятно

Президент РФ Дмитрий Медведев считает, что следующий год в связи с мировым кризисом будет очень сложным, но надеется на глобальное завершение финансовых потрясений. Об этом он заявил в Ижевске. "Не хотелось бы здесь векселей давать, но единственное, что могу сказать - здесь уж к бабке не ходи - следующий год будет очень трудным", - цитирует прогноз Президента РФ РИА Новости. Медведев рассказал журналистам, что "определенная растерянность присутствует у глав крупных государств". "Это, конечно же, плохо, потому что непонятно, где его (кризиса) дно, временные рамки непонятны", - признал он. "Но я вижу и определенный плюсик: кризис как начался как глобальный, может быть, он так и закончится достаточно быстро во всех странах", - рассчитывает президент. "Возможности влиять тоже глобальные, это нас всех усиливает", - подчеркнул он. Ранее президент России выразил надежду, что второй раунд переговоров "большой двадцатки"будет более конкретным. Отвечая на вопрос региональных журналистов, он предположил, что второй раунд состоится в марте-апреле следующего года. "Хотелось бы при этом выходить на какие-то конкретные соглашения. Без этого мы окончательно не сможем создать ни новую финансовую структуру, ни ликвидировать кризис", - сказал Медведев.