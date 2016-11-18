В МВФ рассказали о результатах роботы своей миссии в Украине

Принятие правительственного проекта государственного бюджета на 2017 год, сформированного с учетом ориентиров реформ, одобренных ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом, является одним из условий успешного завершение третьего пересмотра общей программы реформ между Украиной и МВФ, принятой в марте 2015 года.

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Об этом говорится в заявлении миссии МВФ, завершившей свою работу в Киеве.

«Миссия провела конструктивные дискуссии с властями о том, что нужно сделать для завершения Третьего пересмотра программы EFF. И хотя страна демонстрирует значительный прогресс, определенные шаги необходимо сделать для закрепления финансовой стабильности в среднесрочной перспективе. В их числе - принятие проекта госбюджета на 2017 год, сохранение финансовой стабильности и борьба с коррупцией. Дискуссии по этим вопросам продолжатся», - говорится в заявлении.

В то же время, в заявлении сказано, что представленная точка зрения «не обязательно совпадает с мнением Совета директоров МВФ».

Тем не менее, по мнению главы миссии Фонда Рона ванн Рудена, сейчас Украина должна сфокусироваться на реформе государственного сектора, улучшении делового климата, достижении реальных результатов в борьбе с коррупцией, тормозящей экономический подъем.

«Нужно доказать, что заявленное повышение зарплат (минимальной зарплаты до 3200 грн - УНИАН) будет соответствовать росту производительности труда, сохранению конкурентоспособности рынка, - цитирует Рудена пресс-офис МВФ. - Необходима дальнейшая фискальная консолидация, проведение пенсионной реформы и улучшение налогового администрирования наряду с качественным контролем государственных расходов. В монетарной политике необходимо снижать инфляцию, восстанавливать объемы госрезервов и оживлять банковское кредитование».

В МВФ подчеркивают, что достижение поставленных целей, а именно - превращение достигнутой стабилизации в устойчивый экономический рост - это непростая задача. Ранее она всегда была вызовом, и остановка реформ лишь усугубляла кризисные явления в экономике.

«Власти должны быть едины в своем стремлении продолжать реформы, сопротивляться давлению популистов и представителей разных групп интересов, - уверены в МВФ. - Украина добилась немалого путем формирования нескольких органов власти в сфере борьбы с коррупцией, а также проведения кампании по декларации имущества высших чиновников государства. Однако результатов реальной борьбы с коррупционерами страна пока не достигла».

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 млрд долл.

Сейчас идет Третий пересмотр программы, результатом которого может стать выделение нашей стране четвертого кредитного транша по программе в размере 1,3 млрд долл. Правительство рассчитывает, что эти средства могут прийти в Украину уже до конца года, однако вероятность такого сценария остается невысокой.