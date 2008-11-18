ВБ обещает ”привлекательные” условия кредитования

Всемирный банк планирует в текущем финансовом году удвоить объем кредитования стран до 35-40 млрд долл., - заявил председатель российского представительства Всемирного банка Клаус Роланд. Как сообщает "Эра", Роланд пообещал, что условия кредитования "будут привлекательными".

В первую очередь кредиты будут предоставляться наиболее пострадавшим от кризиса странам, в частности Украине, Польше, Венгрии, Белоруссии и странам Прибалтики. Кроме того, банк хочет увеличить программы в Бразилии, Мексике и Китае.

Первый заместитель председателя Секретариата президента Александр Шлапак сегодня на брифинге заявил, что на этой неделе пройдут переговоры о возможном привлечении Украиной Программного системного займа-3 на сумму 500 млн. долл.