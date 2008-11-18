ПИБ нормализует работу после 25 ноября - мэр Донецка

«Проминвестбанк» обещает нормализовать прохождение всех своих платежей после 25 ноября 2008 г. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр Лукьянченко.

Говоря о нынешней ситуации с платежами, которые проходят через «Проминвестбанк», мэр отметил, что банкиры «обещают, что полностью погашение картотеки и все платежи, которые должны проходить в течение суток, такие операции начнутся после 25 ноября». А сейчас составлен график, согласно которому в бюджет города возвращаются деньги, которые находятся на счетах «Проминвестбанка», отметил А.Лукьянченко. Он рассказал, что «в минувший четверг в очередной раз встречался с руководителем Национального банка господином Стельмахом и с руководителем временной администрации «Проминвестбанка» господином Кротюком, и речь шла о возврате финансовых ресурсов городу для обеспечения финансовых обязательств ноября». «Речь шла о сумме 36,7 млн. грн., расписан график, по которому эти финансовые ресурсы должны быть в течение ноября возвращены городу», - пояснил А.Лукьянченко. «Так что пока мы каждый день работаем по графику, возвращаем определенную сумму денег», - заключил мэр.

30 сентября НБУ принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного объема средств в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку было выделено только 2 млрд. грн.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в банке, временным администратором был назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир Кротюк.

Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

30 октября руководитель СБУ В.Наливайченко заявил, что в дестабилизации ситуации в «Проминвестбанке» принимали участие «одна из финансовых промышленных российских групп» и «граждане Украины с депутатским статусом».

3 ноября Национальный банк Украины заявил, что новый стратегический инвестор предъявил права на владение и управление 68% акций ЗАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») и фактически стал его основным владельцем.

11 ноября заместитель председателя НБУ Владимир Кротюк, назначенный временным администратором «Проминвестбанка», заявил, что основными бенефициарами, которые владеют контрольным пакетом акций “Проминвестбанка”, станут два физлица - резидента Украины.

Он сообщил, что австрийский холдинг Slav AG приобрел 68% акций «Проминвестбанка», уточнив, что 34% его акций принадлежат четырем юрлицам, входящим в состав холдинга – ООО «Синергия-финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритет-Буд» и инвестиционной компании «Бровары-Инвест». По его словам, еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.

Он также отметил, что данное предложение о покупке акций "Проминвестбанка" было единственным.

СМИ среди наиболее вероятных покупателей «Проминвестбанка» называли братьев Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ.