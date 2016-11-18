МВФ сохранил прогноз роста ВВП Украины в этом и следующем году

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5% и на уровне 2,5% в 2017 году.

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Об этом говорится в заявлении миссии МВФ, завершившей работу в Киеве.

"Меры, предпринятые властями Украины за последние два года, привели к существенному снижению внешних и внутренних дисбалансов. Инфляция значительно снизилась, выросли резервы Национального банка. Рост экономики ожидается на уровне 1,5% в 2016 году и ускорится до 2,5% в 2017 году" - говорится в заявлении миссии.

Как сообщал УНИАН, в ноябре МВФ также выдал прогноз по Украине, отметив, что по итогам текущего года инфляция составит порядка 13,5%, а в следующем - сократится до 8%. Рост экспорта Украины в 2017 году составит не менее 3,6% ВВП при снижении внешнего долга до 136,3% ВВП. Уровень внешнего долга в текущем году прогнозируется в размере 141,3% ВВП.