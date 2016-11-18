Пенсионная система в Украине несправедлива и нуждается в изменениях - Гройсман

Существующая в Украине пенсионная система является несправедливой и нуждается в реформировании, сказал в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Эта система несправедливая, она продуцирует бедность, - сказал Гройсман. - И нам нужно наработать решения, которые позволят получать нормальную и минимальную, и среднюю пенсию. Для этого нужны ресурсы. Но если появится хоть минимальный шанс изменить систему и сделать ее справедливой - мы это сделаем".

Читайте такжеПенсия для почти 7 миллионов украинцев вырастет с 1 декабря на 10% - вице-премьер Розенко

Ранее он отмечал, что на 2017 год правительство закладывает в бюджет Пенсионного фонда дефицит в 156 миллиардов гривень, что является весьма значительным даже по сравнению с 2016 годом, когда дефицит составлял порядка 140 миллиардов гривень. "Это очень серьезная цифра на 2017 год", - отмечал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, представление модели пенсионной реформы является одним из маяков программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. При этом в правительстве подчеркивают, что рассматривают несколько таких моделей. В то же время, в Кабмине отмечают, что пенсионная реформа не будет означать обязательного и быстрого повышения пенсионного возраста. Ключевым решением, по мнению министров, является сокращение дефицита Пенсионного фонда.