МВФ ожидает от Украины приговоров для коррупционеров

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд ожидает от властей нашей страны реальной борьбы с коррупцией и привлечения к ответственности высокопоставленных чиновников, уличенных в коррупции.

Об этом говорится в заявлении миссии Фонда, завершившей работу в Украине.

"Особенно решительных действий требует борьба с коррупцией, которая остается наиболее часто упоминаемой преградой на пути ведения бизнеса в Украине. Несмотря на достигнутые успехи в создании новых институтов - Антикоррупционного бюро, системы электронного декларирования активов, до вынесения приговоров и привлечения к ответственности коррумпированных чиновников высокого уровня и возвращения доходов, полученных в результате коррупционных действий, пока не дошло", - говорится в заявлении миссии.

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Как сообщал УНИАН, борьба с коррупцией является одним из ключевых требований к Украине со стороны МВФ, а также других кредиторов и партнеров - в частности, правительств США и ЕС. Формирование в Украине антикоррупционных органов и введение электронного декларирования имущества чиновников стало одним из главных требований ЕС в части предоставления нашей стране безвизового режима.

В то же время, несмотря на то, что в Украине сформированы антикоррупционные органы и собран массив данных, громких уголовных преследований пока не последовало. На текущий момент Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло три уголовных производства по фактам незаконного обогащения на основании анализа сведений, приведенных в е-декларациях.