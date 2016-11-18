Фонд гарантирования ищет инвестора для выведения с рынка "Артем-Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил конкурс на определение принимающего банка, заинтересованного принять участие в выведении с рынка неплатежеспособного "Артем-Банка".

Как сообщается на сайте фонда, принимающий банк получит обязательства неплатежеспособного банка, гарантируемые фондом, с выплатой премии.

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Также сообщается, что сумма средств физических лиц, которые могут быть возмещены фондом, на 16 ноября, по данным отчетности неплатежеспособного банка, составила 179,3 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц 16 ноября ввел временную администрацию в "Артем-Банк" на основании решения Национального банка Украины о признании финучреждения неплатежеспособным.

Временная администрация введена на один месяц - до 15 декабря 2016 года включительно, а временным администратором банка назначен Илья Лунь.

С начала текущего года "Артем-Банк" стал 16-м банком, который НБУ решил вывести с рынка.