Аскетизм по-украински

По сути, потребительская корзина – это некая граничная величина для выживания, минимальный перечень того, без чего человек обойтись просто не может. Такой набор товаров и услуг рассчитывают во всех странах. И, в дальнейшем, на его основании определяют величину прожиточного минимума. Разумеется, чем лучше экономическое положение страны, тем больше наименований в потребительской корзине и тем больше потребностей человека она охватывает. К примеру, в украинской потребительской корзине насчитывается около 300 позиций, необходимых для выживания в современном мире, тогда как в европейских странах этих позиций товаров и услуг – от 400 до 600.

Кроме того, в отличие от большинства европейских стран, Украина все еще следует старому советскому подходу в ее формировании. Специалисты объясняют, что структуру постсоветской потребительской корзины формируют три основные статьи: около 50% составляет питание (в Украине – 52%), 25% – товары, 25% – услуги (коммунальные, услуги по ремонту и тому подобное).

К слову, по такому же принципу до сегодняшнего дня формируются потребительские корзины в России и Беларуси. Совсем недавно аналогичным принципом руководствовались и страны Балтии. Но сегодня у них переходный период: страны переделывают свои постсоветские потребительские корзины на европейский манер – расширяют списки товаров и услуг, меняют норму потребления. Планируется, что в Латвии уже в 2019 году будет полноценная европейская корзина.

От постсоветских корзин европейская отличается тем, что в ней, как минимум, на 3-4 статьи затрат больше: речь идет не только о вещах первой необходимости, а учитываются и расходы на гостиницы, путешествия, авиаперелеты, питание в общественных местах и многое другое. «Чем более развита страна, тем больше у нее статей затрат в потребительской корзине. Соответственно, там будет и корм для животных, и билеты в театры и на футбол», – объясняет генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, структура европейской потребительской корзины формируется в зависимости от того, чем пользуются люди в конкретной стране. В принципе, именно поэтому ассоциация решила заняться разработкой потребительской корзины европейского типа для Украины. По предварительным прогнозам, работа над ней, предусматривающая сотрудничество с европейскими странами и институтами, займет всего несколько месяцев.

На сегодняшний день специалисты ассоциации занимаются сбором информации по потребительским корзинам, чтобы проанализировать практику других стран и выбрать наиболее оптимальный вариант для Украины.

В анализе будет учитываться опыт стран центральной Европы (поскольку составляющие потребительских корзин Северной и Южной Европы сильно отличаются от нашей), а также России и Беларуси. «Их мы взяли, чтобы посмотреть, откуда мы уходим», – подчеркивает Дорошенко и добавляет, что даже российские и белорусские потребительские корзины по некоторым показателям превышают нормы украинской.

Профанация, а не изменения

После обретения независимости, потребительская корзина в Украине осталась в наследство от УССР. Обновилась она лишь в 2000-м году, и с тех пор неоднократно озвучивались предложения по ее изменению. Однако дальше разговоров дело не шло.

Наконец, весной прошлого года правозащитник и руководитель проекта «Открытый Суд» Станислав Батрин инициировал иски в суд против правительства и потребовал пересмотреть состав потребительской корзины, а также величину прожиточного минимума (на тот момент – 1218 гривень в месяц для трудоспособного человека и 949 гривень – для нетрудоспособного) и установить его на надлежащем уровне. Кабмин проиграл дело в суде и признал необходимость пересмотра потребительской корзины в Украине. В начале 2016 года проект изменений был подготовлен и, наконец-то, 11 октября якобы новая потребительская корзина была обнародована.

Впрочем, «новшества» особо не порадовали.

По мнению Станислава Батрина, фактически, утвержденная в нынешнем году потребительская корзина мало чем отличается от корзины образца 2000-го года. «В первую очередь, нужно определить реальные потребности человека в Украине, и только от этого отталкиваться в расчетах и гарантиях, которые берет на себя государство согласно ст. 48 Конституции Украины (право на достойную жизнь)», – написал он на своей странице в Facebook.

Экономический эксперт Андрей Новак считает, что новая потребительская корзина – просто попытка приспособить «пересмотр» нужд украинцев к новому прожиточному минимуму, анонсированному премьером. Напомним, что в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, Владимир Гройсман предложил увеличить минимальную зарплату в Украине до 3 тысяч 200 гривень (согласно валютному курсу, примерно 124 доллара) и уравнять ее с прожиточным минимумом.

В сравнении с ближайшими соседями Украины по этому показателю мы, вроде бы, не пасем задних. В частности, в Беларуси эта цифра гораздо меньше – около 88 долларов, в России – немногим больше – около 148 долларов.

Но 124 доллара в месяц на самое необходимое – не предел мечтаний украинцев. И стремиться есть куда. К примеру, по состоянию на 2015 год в Польше прожиточный минимум составлял около 262 долларов, в Венгрии – почти 315 долларов, в Молдове – порядка 351 доллара... Что уж говорить о более успешных странах Западной Европы, где прожиточный минимум в 4-5 раз превышает украинский: во Франции показатель (аналогичный прожиточному минимуму) в прошлом году был установлен на уровне в почти 514 евро (553 доллара).

«Функция новой потребительской корзины – это демонстрация того, что на минимальную зарплату гражданин Украины вроде как сможет удовлетворять свои минимальные потребности», – говорит Новак.

Однако, по его словам, ничего общего с реальным потреблением товаров и услуг ни по структуре, ни по ценам «новая» потребительская корзина не имеет.

Скудные потребности

Так, согласно официальным подсчетам, трудоспособный украинец в год должен потреблять 101 кг хлеба, 2,5 кг риса, 1 кг пшена, 2 кг гречки и 1,1 кг овсянки, 95 кг картофеля, 110 кг овощей, 60 кг фруктов. Годовое потребление мяса ограничено 38 кг (16 кг говядины, 8 кг свинины, 14 кг мяса птицы), плюс – 2 кг сала и 9 кг колбас. Учитывая, что размер средней котлеты составляет около 150 грамм, то в год украинец может себе позволить только 253 котлеты – две трети года по одной в день. Потребление яиц оценено в 220 штук в год.

Вряд ли такая математика благоприятно отразится на трудоспособности. Возможно, при расчете потребительской корзины, правительство учитывало некую статистику, согласно которой, 90% украинцев – убежденные аскеты и веганы? Украинцев Кабмин об этом не предупредил.

Впрочем, нищенским можно назвать не только украинский продуктовый «набор выживания». Стоимость минимальной потребительской корзины, к примеру, в Армении в месячном разрезе составляет 55 703,2 драма (чуть более 114 долларов), из которых 31 470,7 драма (около 64 долларов) – это продовольственная корзина. В минимальный годовой набор продуктов питания, включенных в потребительскую корзину Армении, в частности входят: 91,3 кг хлеба, 36,5 кг мясопродуктов, 91,3 кг картофеля, 73 кг фруктов и 109,5 кг овощей, яиц – 182,5 штуки в год.

Несмотря на то, что в европейских потребительских корзинах продукты питания занимают меньший процентный вес в общей потребительской корзине – минимальному рациону европейцев позавидует украинец даже среднего достатка. В расчетный рацион шведов входят, например, лосось, сыры с плесенью, свежие мясо и овощи круглый год – и много продуктов, о которых большинство украинцев даже и не мечтают. А, например, в британском «меню выживания» есть лимоны, шоколад, мясные закуски, разнообразные ягоды. Также практически во все европейские потребительские корзины входит алкоголь – пиво, вино и даже шампанское.

Кроме того, в нашем правительстве подсчитали, что трудоспособный мужчина должен 3 года носить одну зимнюю куртку и 5 лет – один костюм. Ежегодно – 6 пар трусов и 10 пар носков. Зимние сапоги предлагают менять раз в три года.

Женщины, по мнению чиновников, должны 5 лет носить зимнюю куртку и 7 лет – пальто. Также, специально для дам, предусмотрена пара платьев или костюмов со сроком службы 7 лет и одни брюки на 4 года. Украинкам предлагают 1 пару зимних сапог на 3 года и по паре осенних и летних туфель на 2 года.

О том, что опрятно выглядеть круглый год в единственных штанах невозможно, речь не идет. О вполне нормальном для человека желании одеваться сколько-нибудь красиво, конечно же, никто из составителей потребительской корзины не задумывался вовсе. Аналогично чиновники почему-то не учли, что предложенного в корзине не хватит для осуществления жизнедеятельности хотя бы потому, что вещам и обуви свойственно пачкаться, мокнуть под дождем и снегом, рваться и изнашиваться.

Кстати, на сегодняшний день с подобными проблемами сталкивается и среднестатистический гражданин Латвии. Согласно их потребительской корзине (чуть более 170 долларов), одна пара брюк рассчитана на 2 года, пара сапог – на 3, летнюю обувь можно сменить раз в 2 года, резиновые сапоги – раз в 4, послабление сделали только для домашних тапочек – их запланировано обновлять раз в год. Для пальто предусмотрено более семи лет износа, куртка рассчитана на четыре года, а костюм – на пять с половиной. С нижним бельем ситуация получше, так как литовскими аналитиками для гражданских нужд предусмотрены даже корсетные изделия – одно на два года, купальник или плавки – одни на пять лет. Зато с носками совсем туго – две пары на год, латышским женщинам немного легче – им на год запланировали сразу три пары колгот. Впрочем, как уже было сказано выше, уже через два с небольшим года Латвия перейдет на европейскую потребительскую корзину.

Что касается европейских расходов на одежду и обувь, в зависимости от страны, выделяются очень разные суммы. К примеру, в Венгрия от Украины ушла в этом вопросе не так далеко – на тряпье здесь предусмотрено около 120 евро (128 долларов) на год. В то же время в Германии эта позиция составляет около 410 евро (около 440 долларов) в год. «Венгры, как я понимаю, не очень много внимания уделяют одежде, но зато у них, в отличие от Украины, намного больше заложено на отели и путешествия (часть в потребительской корзине составляет 16,22%)», – отмечает Алексей Дорошенко.

Интересны и данные украинской потребительской корзины и в части средств гигиены: 2 зубные щетки, 1 одеколон, 1 расческа, туалетная бумага – 12 рулончиков, – все это на год. Из предметов санитарии и лекарств особо выделяются показатели: на год – 100 г ваты, 2 бинта, 2 жаропонижающих средства, 7 пластырей, тюбик детского крема.

Зато об украинцах позаботились в другом аспекте: согласно отечественной потребительской корзине, гражданин Украины может приобрести шесть книг в году и шесть раз сходить на некие культурно-художественные мероприятия (правда, с очень низкой стоимостью билетов. Возможно, имелись в виду утренники и выступления уличных музыкантов).



Новак объясняет это «элементарной математикой»: «Дорогостоящие товары и услуги в расчеты не включены, потому что из-за них стоимость потребительской корзины будет намного больше, чем даже новая минимальная зарплата или прожиточный минимум. Поэтому и происходит подгонка под якобы стандарты минимального потребления», – подчеркивает он.Старый совдеповский подход бросается в глаза и по другим «показателям». К примеру, составители «новой» потребительской корзины посчитали, что в семье может быть один стационарный телефон на 20 лет и один радиоприемник. От такой опасной штуки, как мобильный телефон, чиновники украинцев решили предусмотрительно оградить.

Лже-потребительская корзина

Как уже было сказано выше, во всех цивилизованных странах потребительская корзина напрямую связана с прожиточным минимумом, который, в свою очередь, применяется для установления размеров минимальной зарплаты, пенсий и определения социальных пособий. Если верить украинскому законодательству, у нас это тоже так. Но на практике, опять-таки, все это не работает.

Специалисты объясняют, что, с учетом сегодняшних цен на продукты, товары и услуги, потребительская корзина, проведи кто-то эксперимент по приобретению всего в ней перечисленного, будет эквивалентна сумме в 6-7 тысяч гривень в месяц. Таким образом, даже анонсированных 3 тысяч 200 гривень минимальной зарплаты в месяц украинцу никак не хватит, чтобы покрыть все потребности, указанные в обновленной потребительской корзине. «Возьмем, к примеру, зимнюю мужскую куртку, которая должна приобретаться одна на три года. Учитывая заявленную правительством стоимость корзины, эта куртка должна стоить примерно 750 гривень. И где сейчас можно купить верхнюю одежду за такие деньги?» – говорит Дорошенко.

По его словам, в ближайшее время Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей займется оценкой стоимости потребительской корзины с учетом реальных цен. Более того, поскольку в финансовом плане правительство правдивую потребительскую корзину «не потянет», по мнению экспертов, Кабмину самое время об этом открыто заявить.

«Допустим, что наша потребительская корзина реально стоит 7 тысяч гривень в месяц. Поскольку мы идем в ЕС, мы должны открыто заявить, что наша минимальная заработная плата может обеспечить, к примеру, около 30% потребительской корзины. Пенсия, например, порядка 20%. При этом уже в 2017-м году мы добавим еще 5%, то есть, еще на 5% приблизимся к европейским нормам. А в 2018-м, к примеру, станем ближе на 15%. Нужно показывать, что мы, по крайней мере, стремимся к чему-то», – говорит эксперт.

В свою очередь, Андрей Новак убежден: потребительская корзина используется правительством всего лишь как статистический ориентир для начисления минимальных социальных платежей: «И, хотя, даже согласно новой потребительской корзине, выходит, что где-то 25% граждан живут за гранью бедности, правительство никогда этого не признает».

Ирина Шевченко