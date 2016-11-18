НБУ одобрил самоликвидацию еще одного банка

Национальный банк Украины одобрил решение о ликвидации "Финексбанка" по инициативе его владельцев и об отзыве лицензий финучреждения.

Как сообщается на сайте НБУ, на 17 ноября банк располагал достаточным уровнем ликвидности для расчетов с клиентами. В частности, объем высоколиквидных средств (наличность, ценные бумаги, эмитированные Национальным банком Украины, и средства на корреспондентском счете в НБУ) составил 21 миллион гривень.

Общий объем обязательств банка составил 6,5 миллиона гривень, в том числе 3,5 миллиона гривень перед юридическими лицами и 0,9 миллиона гривень – перед физическими. Таким образом, как отметил регулятор, у банка достаточно ликвидных средств для выполнения своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками в полном объеме без внешних заимствований.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 1 июня дал разрешение на ликвидацию двух банков - "Финанс Банка" и "Инвестиционно-трастового банка" - по инициативе владельцев. Акционеры этих банков приняли решения о ликвидации в мае текущего года.

Решение банков о самоликвидации может быть следствием требований регулятора ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 миллионов гривень по установленному графику, что, по оценкам банкиров, может стать неподъемной задачей для ряда небольших финучреждений.

Акционеры "Финексбанка" приняли решение о ликвидации финансового учреждения по инициативе владельцев на собрании 22 сентября.

"Финексбанк" работал на рынке Украины с 1991 года. Ключевыми владельцами банка являются гражданка Латвии Анна Сидорова и гражданин Украины Сергей Осьмухин.