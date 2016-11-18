Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,89 за доллар
Официальный курс НБУ на 21 ноября: 100 USD – 2589,5267 гривни; 100 EUR – 2752,4079 гривни; 10 RUR – 3,9776 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2589,5267 (18 ноября – 2605,3438)
100 EUR – 2752,4079 (18 ноября – 2792,1470)
10 RUR – 3,9776 (18 ноября – 4,0134)
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Как сообщал УНИАН, 18 ноября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,81/25,85 гривни/доллар.
Таким образом, по сравнению с уровнем открытия торгов национальная валюта укрепилась по отношению к доллару США на 18 копеек.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,3895/27,4294 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3983/0,3994 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,8953 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 478 сделок на сумму 276,8 миллиона долларов.